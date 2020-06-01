Красногорск, , 12:18 — REGNUM В Подмосковье с начала 2020 года устранили свыше 2900 нарушений чистоты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

По итогам работы административных комиссий, с начала 2020 года вынесли 2913 постановлений об устранении нарушений чистоты, порядка и благоустройства. На текущий момент все нарушения устранили. Как заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, среди крупных муниципалитетов наибольшее число нарушений ликвидировали в Красногорске, Орехово-Зуеве, Химках, Солнечногорске, Серпухове, Ступине и Долгопрудном.