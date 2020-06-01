Москва, , 12:21 — REGNUM Свои поздравления с днем рождения направил актрисе театра и кино, народной артистке РФ Евгении Симоновой президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 1 июня опубликован на сайте Кремля.

«Талантливая, наделенная яркой творческой индивидуальностью актриса, Вы вдохновенно служите избранному делу, дарите людям радость встречи с высоким искусством», — говорится в поздравительном послании президента России.

Также в нем Путин отмечает, что работы актрисы на сцене московского театра имени Владимира Маяковского и в кино по праву являются любимыми зрителями и «пользуются профессиональным признанием».

Кроме этого, российский лидер пожелал Евгении Симоновой благополучия, здоровья и всего доброго.

Отметим, советская и российская актриса Московского академического театра им. В. Маяковского Евгения Симонова родилась в 1955 году, она известна по своим ролям в фильмах «Афоня», «В бой идут одни «старики», «Обыкновенное чудо» и др. также является лауреатом Государственной премии СССР (1984) и народной артисткой РФ (1995).