Новосибирск, , 12:17 — REGNUM Новосибирское правительство решило снять ранее действовавшие ограничения, согласно которым прибывающие из регионов России любыми видами транспорта пассажиры отправлялись под медицинское наблюдение. Соответствующий проект постановления одобрен сегодня, 1 июня. В областной администрации уточнили, что решение принято в связи с низким уровнем завоза коронавируса из российских регионов.

Напомним, ранее гражданам, прибывшим в Новосибирскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Якутии любыми видами транспорта было предписано обеспечить двухнедельную самоизоляцию в домашних условиях и передать сведения о своем прибытии на «горячую линию».

С сегодняшнего дня эти ограничения перестали действовать.

При этом в Новосибирской области сохраняются ограничения для граждан, вернувшихся в Россию из-за границы.

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