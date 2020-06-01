Стокгольм, , 12:36 — REGNUM В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Швеции, связанная напрямую с коронавирусом, стабилизировалась, однако в обществе, как и среди ученых, нарастает беспокойство о возможных серьезных последствиях второй волны пандемии. Об этом 1 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

«Я не думаю, что грядет какая-то гигантская волна, но, думаю — небольшие волны», — предположила Су Алеман, главный врач и доцент Каролинского института.

Поскольку в настоящее время страны во всем мире ослабляют ограничения, страх перед второй волной усиливается. В свою очередь, Су Алеман считает, что риск как раз существует именно для стран, которые наглухо закрылись во время пандемии.

«Но это также зависит от того, придерживаются ли люди социального дистанцирования, поскольку погода становится теплее, и все начинают быть расслабленными, выходить на улицу и больше общаться. Но мы по-прежнему не считаем, что это вторая волна будет огромной», — добавила Алеман.