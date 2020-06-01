Уфа, 1 июня 2020, 12:10 — REGNUM 10 июня планируют открыть купальный сезон в Уфе. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.
По сообщению пресс-службы ведомства, открытие пляжей 1 июня перенесли на более позднюю дату из-за действия ограничений в период пандемии коронавируса.
Летом 2020 года в Уфе определили девять официальных пляжей. Сейчас арендаторы этих зон отдыха готовят территории к приему жителей: обновляют оборудование, проводят дезинфекцию и другие мероприятия.
Готовность пляжей оценит специальная комиссия. А с 10 июня спасатели начнут обеспечивать безопасности на воде.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе водолазы уже начали обследовать дно водоемов, прилегающих к пляжам.