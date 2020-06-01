Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Около 29,8 тысяч детей в Грузии не имеют возможности помыть руки водой с мылом, соответственно находятся под высоким риском заражения коронавирусом, считают в грузинском представительстве Детского фонда ООН (UNICEF). Как говорится в специальном заявлении, опубликованном представительством фонда в связи с Международным днем защиты детей, данные основаны на результатах проведенного в Грузии многоиндикаторного кластерного исследования.

«Особенно незащищены от быстрого распространения коронавируса дети, проживающие в таких семьях, где теснота и отсутствуют соответствующие условия — умывальник, санузлы и средства. По данным многоиндикаторного исследования Детского фонда ООН, в Грузии 29 800 детей не имеют возможности дома помыть руки водой с мылом. Соответственно, риск инфицирования коронавирусом среди таких детей более высок», — говорится в заявлении.

По мнению представителей UNICEF, в условиях кризиса дети должны продолжить учебу и иметь возможность безопасного возвращения в школу, так как не у всех детей есть дома доступ к интернету и компьютер. Исследователи насчитали в Грузии 50 400 таких детей в возрасте от 3 до 17 лет.

«Мы должны обеспечить, чтобы у детей и их семей имелся доступ к безопасной и безвредной воде и санитарным условиям, интернету, книгам и образовательным ресурсам», — заявляет Гасан Халил, представитель UNICEF в Грузии.

Детский фонд ООН приветствует принятый парламентом Грузии Кодекс прав детей, который вступит в силу в сентябре, и выражает готовность оказания стране помощи в его претворении в жизнь, чтобы дети могли полноценно пользоваться своими правами.

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