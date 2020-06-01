Нур-Султан, , 12:05 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Международным днем защиты детей. Об этом глава государства написал 1 июня на своей странице в Twitter.

Казахстанский лидер подчеркнул, что праздник напоминает об ответственности взрослых за здоровье и безопасность детей. «Каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства», — добавил Токаев.

Напомним, 1 июня 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с одаренными детьми. 420 школьников Актюбинска получили путевки в летние лагеря.

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