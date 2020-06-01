Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Количество новых случаев коронавируса в Грузии неуклонно растет, и если 30 мая было зафиксировано 11 новых положительных тестов, 31 мая их число достигло 26, а на 1 июня были подтверждены еще 11 новых случаев.

В Тбилиси растет так называемый Сабурталинский кластер, где, как предполагают эпидемиологи, первоначально заразилась медсестра Первой университетской клиники, затем передавшая вирус членам своей семьи и соседям. На данный момент в этом «кластере» подтвержден 21 случай коронавируса, причем 8 инфицированных выявлены за последние сутки.

«У нас на сегодня 11 новых подтвержденных случаев. Восемь из них относятся к известному вам Сабурталинскому кластеру. А трое из села Марети Марнеульского муниципалитета. Нового источника, то есть нового кластера у нас в стране нет», — заверила журналистов медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

По ее информации, в Тбилисской инфекционной больнице лечение проходят 54 пациента с диагнозом коронавируса, состояние троих из которых тяжелое, но по клиническим и лабораторным данным у них отмечается улучшение. Если улучшение покажут радиологические исследования, которые в клинике планируются сегодня, то и эти три пациента будут изъяты из категории тяжелых больных, сообщила Эзугбая.

Необходимости во введении в столице Грузии новых ограничений инфекционисты на данном этапе не видят, так как утверждают, что «сабурталинский кластер» полностью изучается, все контакты установлены, изолированы и проходят обследование.

Главной проблемой для страны специалисты по-прежнему считают «Болнисский кластер», точнее села Мушевани и Гета, где остаются в силе меры карантина, но и здесь, по их оценкам, уже ситуация стабилизируется.

Как известно, в Грузии с 29 мая заработали все виды муниципального транспорта, с 1 июня открываются все торговые центры, в том числе моллы, открытые ресторанные пространства, а также начинает работу междугородний транспорт. Рост новых случаев коронавируса эпидемиологи и инфекционисты с отменой ограничений на данном этапе не связывают, так как, по их словам, говорить об этом можно будет через две недели после снятия ограничений.

По официальной статистике, на 1 июня в Грузии фиксируется 794 инфицированных коронавирусом, 624 выздоровевших (в том числе 19 человек выписались за последние сутки) и 12 погибших. В режиме карантина содержатся 2508 человек, в стационарах под наблюдением остаются 300 пациентов.