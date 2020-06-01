Оренбург, , 12:25 — REGNUM В Оренбургской области министр образования Алексей Пахомов прокомментировал ситуацию по изъятию детей из многодетной семьи, которая получила большую огласку и вызвала широкий резонанс. «Это было единственной возможной мерой воздействия на родителей», — сказал глава минобра.

Он отметил, что 31 мая в Домбаровском районе состоялось большое совещание с привлечением значительного числа чиновников, правоохранителей, медработников. Ситуация анализировалась детально.

По словам Пахомова, семья переехала в поселок Тюльпанный Домбаровского района в июле 2018 года. Медики в отдельные периоды практически еженедельно наносили свои визиты. «Я не могу поделиться подробностями. Которые узнали на совещании, это является врачебной тайной», — сказал министр.

Он отметил, что к родителям возникло много вопросов. В частности, по поводу домовладения, в котором проживали дети. Дом приобретен с помощью средств маткапитала добровольно сами собственниками.

«Можно ли было избежать отобрания? Думаю, если бы выстраивалась работа муниципалитета все предшествующие годы (а особое внимание к этой семье со стороны и органов опеки, и комиссии по делам несовершеннолетних непрерывно), ситуация должна была развиваться по-другому. Но оценку деятельности отдельных должностных лиц дадут надзорные органы в данном случае. Но я еще раз хочу подчеркнуть, исходя из того, к какой ситуации пришли в итоге, и в том числе со стороны родителей, — отобрание ребят было единственно возможной мерой воздействия на родителей в данной ситуации, говоря о воздействии на родителей. Я имею в виду, прежде всего, возможность обеспечения соблюдения безопасности детей, безопасности их жизни и здоровья и соблюдения их законных прав. Вот в этой ситуации, к сожалению, мы к ней пришли, такие действия состоялись. Считаю, что они здесь были единственно возможными в этой ситуации», — подчеркнул глава минобра.

Он также акцентировал внимание на том, что анализ ситуации продолжается: «На этом ничего не завершилась, наша задача сделать так, чтобы ребята проживали в семье и проживали в условиях, соответствующих все требованиям и законодательства, и простого житейского понимания того, как все-таки должна строиться жизнь детей в семье».

Напомним, в конце мая в интернете опубликовали видео, на котором запечатлено, как у многодетной семьи отбирают маленьких детей. В отношении матери пришлось применить силу и заковать руки женщины в наручники.

Ранее СУ СКР по региону сообщил, что детей изъяли на основании постановления главы Домбаровского района, вынесенного в связи с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в доме, где проживает семейство. Ребят разместили в медучреждении. Их жизни и здоровью угрозы нет.

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