Черкесск, , 12:01 — REGNUM Слухи о том, что власти Карачаево-Черкесии скрывают истинное положение дел по ситуации с распространением коронавируса в республике, не имеют под собой оснований. В искажении данных нет никакого смысла, отметил глава министерства здравоохранения субъекта Казим Шаманов.

По его словам, подсчет числа заразившихся и другие данные по заболеваемости COVID-19 ведут разные структуры, что позволяет говорить об их объективности. При этом панические настроения осложняют ситуацию, приводит мнение Шаманова газета «День республики».

Так, многие считают что их неправильно лечат, требуя препарат «Актемра». Между тем, по словам министра, он предназначен лишь для лечения ряда осложнений, вызванных коронавирусом, а не самой инфекции. В лечении всех поголовно с помощью этого лекарства не только нет необходимости, в иных случаях он даже вреден, считает министр.

Также не находят подтверждения опасения жителей об обеспеченности койко-местами. По словам главы минздрава КЧР, в республике работают четыре госпиталя, в том числе на базе инфекционной больницы и противотуберкулезного диспансера, а также новый госпиталь на 200 коек в поликлинике в Северном микрорайоне Черкесска и еще один госпиталь на базе городской больницы.

Всего в Карачаево-Черкесии, по данным оперштаба на 1 июня, 1137 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших — 313 (по данным федерального оперштаба — 327). Шестерых пациентов спасти не удалось, между тем в федеральном оперативном штабе о еще одном скончавшемся ничего не сообщается и приводятся данные по пяти умершим.

Как сообщили в минздраве региона, в настоящее время госпитализированы 568 человек. Остальные заразившиеся лечатся в домашних условиях. Больше всего пациентов с COVID-19 в Черкесске — 566. В Малокарачаевском и Усть-Джегутинском районах — 118 и 105 человек соответственно. В остальных муниципалитетах республики число подтвержденных случаев коронавируса не превышает 100, а наименьшее число заразившихся в Урупском районе — 11 человек.