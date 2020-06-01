Нью-Дели, , 12:03 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индии за последние сутки возросло на более чем 8,3 тысячи и превысило 190 тысяч. Это следует 1 июня из данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Согласно данным ведомства, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране теперь составляет 190 535 человек.

Также сообщается, что за прошедшие сутки в стране 230 пациентов скончались от COVID-19 и в результате этого суммарное количество летальных исходов стало 5 394.

При этом за минувшие 24 часа в стране 4 835 человек вылечилось от COVID-19 и теперь их общее число возросло до 91 818. Помимо этого, известно, что в настоящее время в Индии проходят лечение 93 322 пациента с COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество новых носителей коронавируса в Польше за последние сутки увеличилось на 202 и приблизилось к 24 тысячам человек.