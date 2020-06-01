Астрахань, , 11:58 — REGNUM В Астраханской области 1 июня подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областного правительства.

Всего в регионе зарегистрировано 1937 подтверждённых случаев. В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 находятся 646 человек. 949 пациентов выздоровели и были выписаны, 18 человек умерли. В качестве контактных лиц под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 757 человек.

За весь период у 64 тыс. 493 человек взяли 69 тыс. 158 анализов на коронавирусную инфекцию. Коэффициент распространения инфекции в регионе составил 1,85.

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