Владимир, , 11:54 — REGNUM Во Владимирской области 1 июня выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Из 59 новых случаев 17 подтверждено во Владимире, десять — в Гусь-Хрустальном, 11 — в Муроме, пять — в Судогде, четыре — в Александрове, по три — в Киржаче и Коврове, два — в Суздале, по одному — в Камешково, Красной Горбатке, Меленках и Радужном.

Всего в области зарегистрировано 2735 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией: 576 — во Владимире, 387 — в Гусь-Хрустальном, 380 — в Петушках, 250 — в Александрове, 233 — в Муроме, 230 — в Коврове, 109 — в Кольчугино, 89 — в Собинке, 84 — в Судогде, 74 — в Юрьеве-Польском, 69 — в Киржаче, 66 — в Вязниках, 49 — в Меленках, 45 — в Суздале, 43 — в Камешково, 25 — в Радужном, 15 — в Красной Горбатке, 11 — в Гороховце.

За весь период наблюдения 756 пациентов выздоровели и были выписаны, 21 человек скончался. Было проведено 66 тыс. 690 исследований на коронавирус. Свободно 71,3% коек для пациентов с COVID-19.

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