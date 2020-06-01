Лондон, , 11:58 — REGNUM В Великобритании открылись учебные заведения, которые были закрыты на протяжении 10 недель в связи с введенными в королевстве карантинными мерами. Об этом 1 июня сообщает Reuters.

Снятие некоторых ограничений коснется не всех школ, послабления коснуться детей младшего возраста. Кроме того, предполагается, что в стране откроются рынки, некоторые виды спортивных соревнований.

Также будет разрешено прогуливаться на свежем воздухе, нос соблюдением строгих мер социальной безопасности.

Напомним, по последним данным, количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Великобритании превысило 274 тыс. человек. От COVID-19 в стране скончались свыше 38 тыс. человек.

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