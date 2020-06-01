Москва, , 11:57 — REGNUM По итогам января-апреля 2020 года Jaguar F-Pace стал самым продаваемым автомобилем марки на авторынке России. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В указанный период в РФ было куплено 165 автомобилей Jaguar F-Pace — на 39% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Второй по популярности автомобиль британского бренда — это модель Jaguar E-Pace с результатом продаж 158 автомобилей (-32%). Тройку лидеров замыкает Jaguar I-Pace. С января по апрель российским дилерам марки удалось продать 20 единиц данного автомобиля (-58%).

Далее идут: Jaguar XF (18 ед.; — 48,6%), Jaguar XE (13 ед.; — 41%), Jaguar F (7 ед.; — 46%) и Jaguar XJ (4 ед.; — 75%).

Всего за отчётный период было реализовано 385 автомобилей Jaguar, что на 39,5% меньше результата прошлого года.

Ранее управляющий директор спортивного подразделения SVO Майкл ван дер Санде заявил, что компания Jaguar Land Rover планирует представить более мощные версии для всех своих будущих электрифицированных моделей.

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