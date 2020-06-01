Уфа, , 12:00 — REGNUM Снижение темпов роста инфицирования коронавирусом зафиксировали в Башкирии. Об этом 1 июня сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, в сравнении с прошедшими выходными в регионе зафиксировано уменьшение инфицированных. На текущий момент темп прироста — меньше трех процентов. А коэффициент распространенности — меньше единицы (0,9).

Максим Забелин отметил, что больше всего зараженных — это люди младше 50 лет. При этом 30% зараженных — граждане от 50 до 60 лет, а 22% — старше 61 года.

В больницах проходят лечение 958 пациентов. При этом у 45 пациентов сохраняется тяжелое состояние, а девять человек находятся на аппаратах ИВЛ.

Всего в Башкирии зафиксировали 3337 фактов инфицирования (плюс 77 носителей коронавируса в минувшие сутки). Смертей пациентов с COVID-19 в течение 24 часов зафиксировано не было (а всего умерло 20 пациентов).

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