Воронеж, , 11:50 — REGNUM Воронежские новобрачные на регистрацию брака теперь смогут приглашать гостей, новый формат будет действовать в отделах ЗАГС Воронежской области с 1 июня, сообщили в региональном управлении. Все остальные ограничений сохраняются.

«В зал регистрации брака кроме молодоженов будут допускаться не более 8 гостей. Чтобы церемония прошла с наибольшим комфортом и в соответствии с санитарными нормами, залы всех отделов ЗАГС Воронежа оборудованы стульями. Из церемонии регистрации брака исключается услуга работы зала поздравлений», — сообщили в управлении ЗАГС.

Сама процедура регистрации брака по-прежнему будет проводиться с соблюдением санитарных норм — сотрудники отделов ЗАГС, а также молодожёны и гости должны быть в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках. Санитарная обработка письменных принадлежностей проводится после каждой регистрации одноразовыми бумажными салфетками с антисептиками, которые сразу утилизируются.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения в Воронежской области в связи с введением в регионе режима повышенной готовности действуют с марта, с 12 мая в области введён обязательный масочный режим.