Сеул, , 11:51 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее намерены выделить более 70 млрд вон (~$57 млн) на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Лесной службы страны.

По их словам, на восстановление территорий в Ульсане, Андоне провинции Кёнсан-Пукто и Косоне провинции Канвондо, пострадавших от лесных пожаров этой весной, будет выделено 70,3 млрд вон (~$57,2 млн). Из этой суммы на лесопосадку будет выделено 63,7 млрд вон (~$51,9 млн), на восстановление лесных объектов — 6,5 млрд вон (~$5,2 млн).

Проект по восстановлению будет реализован последовательно. Реализация продлится до 2023 года.

Напомним, что лесные пожары, бушевавшие в вышеуказанных районах в марте и апреле, уничтожили в общей сложности 2586 га леса. Ущерб оценивается в 25,9 млрд вон (~$21,1 млн).