Атланта, США, , 11:44 — REGNUM В столице американского штата Джорджия городе Атланта уволены сотрудника полиции. Такие меры в отношении стражей порядка были приняты за излишнюю жестокость по отношению к темнокожим студентам. Об этом накануне, 31 мая, на пресс-конференции заявила мэр города Кейша Лэнс Боттомс, передаёт телеканал Fox 5.

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Она пояснила, что увольнение последовало того, как двое сотрудников полиции насильно вытащили нескольких студентов колледжа из своей машины, оглушили их, а затем арестовали за участие в субботних протестах. Действия полицейских попали на камеру видеонаблюдения. По данным телеканала, молодые люди были отпущены на свободу 31 мая.

«Здесь явно имело место чрезмерное применение силы. Мы понимаем, что наши офицеры уже продолжительно время работают в условиях сильного стресса, но мы также понимаем, что применение чрезмерной силы никогда не является приемлемым», — отметила мэр.

Известно, что в инциденте участвовали пять полицейских. В отношении трёх оставшихся офицеров пока проводится расследование.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Атланте в ходе протестов в связи с гибелью в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе полицейские. Губернатор штата Джорджия объявил о введении режима чрезвычайного положения. В город были направлены полторы тысячи бойцов Национальной гвардии США.

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