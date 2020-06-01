Атланта, США, 1 июня 2020, 11:44 — REGNUM В столице американского штата Джорджия городе Атланта уволены сотрудника полиции. Такие меры в отношении стражей порядка были приняты за излишнюю жестокость по отношению к темнокожим студентам. Об этом накануне, 31 мая, на пресс-конференции заявила мэр города Кейша Лэнс Боттомс, передаёт телеканал Fox 5.
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Она пояснила, что увольнение последовало того, как двое сотрудников полиции насильно вытащили нескольких студентов колледжа из своей машины, оглушили их, а затем арестовали за участие в субботних протестах. Действия полицейских попали на камеру видеонаблюдения. По данным телеканала, молодые люди были отпущены на свободу 31 мая.
Известно, что в инциденте участвовали пять полицейских. В отношении трёх оставшихся офицеров пока проводится расследование.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Атланте в ходе протестов в связи с гибелью в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе полицейские. Губернатор штата Джорджия объявил о введении режима чрезвычайного положения. В город были направлены полторы тысячи бойцов Национальной гвардии США.
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