Рига, , 11:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Латвии не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 1 июня пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 652 теста, общее число тестов с начала пандемии достигло 109 723. В стационарах находятся 18 человек, состояние троих из них тяжёлое. От COVID-19 в стране скончались 24 человек.

Отмечается, что всего число выявленных заразившихся в Латвии достигло 1066.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.