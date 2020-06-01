Йошкар-Ола, , 11:42 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 1 июня выявили 41 нового носителя коронавируса. Всего в республике с момента начала наблюдений подтверждено 1815 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели в республике 1379 человек, девять выписаны за последние сутки. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса 76% уже выздоровели. 13 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие стуки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Марий Эл смягчаются ограничения, действовавшие в рамках режима повышенной готовности. Так, жителям разрешено заниматься спортом на открытом воздухе, но при наличии защиты для органов дыхания. Заниматься вместе сразу могут не более двух человек, соблюдая дистанцию не менее пяти метров. Также разрешены прогулки в группах не более двух человек. С рядом ограничений открываются религиозные учреждения.

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