Тверь, , 11:38 — REGNUM 46 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за последние сутки, сообщили 1 июня в региональном оперативном штабе.

«По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции», — сообщили в оперштабе.

Всего в регионе за период с 17 марта по 1 июня подтверждено уже 1650 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписаны 1087 человек, в том числе четверо — за последние сутки. 22 человека с положительными тестами на коронавирусом скончались.