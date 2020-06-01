Москва, , 11:36 — REGNUM В целях оказания партнерам по СНГ методической помощи в борьбе с COVID-19 Роспотребнадзором на регулярной основе в режиме видеоконференции проводятся консультации для профильных специалистов по вопросам, связанным с предупреждением и предотвращением распространения нового коронавируса. Такая работа вносит вклад в объединение усилий стран региона в борьбе с пандемией, а также — в укрепление совместного сотрудничества в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Проведение совместных консультаций и выработка согласованных шагов по противодействию пандемии, готовность помочь друг другу, способствуют стабилизации ситуации на едином эпидемиологическом пространстве ЕАЭС и СНГ», — об этом сказано в пресс-релизе данного ведомства.

Обучающие семинары (консультации) по вопросам профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 для стран-членов Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств начались с 28 мая.

«Ведущие ученые и специалисты ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора и ФКУЗ «Российский «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора поделятся российским опытом противодействия COVID-19 и ответят на вопросы, интересующие представителей стран-партнеров», — сказано в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Известно, что всего планируется проведение порядка 10 консультаций в формате видеоконференцсвязи. Будут освящены эпидемиологические и клинические особенности COVID-19, комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий при реагировании на опасные инфекционные болезни, лабораторная диагностика, особенности проведения дезинфекционных мероприятий.

«Семинары позволят специалистам стран-партнеров ознакомиться с практическими шагами по борьбе с эпидемией COVID-19 и, при необходимости, скорректировать введенные в странах-членах ЕАЭС и СНГ меры по противодействию распространению нового коронавируса с учетом российских подходов», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 1 июня 85 регионах России выявлено414 878 случаевкоронавируса. За весь период выписано по выздоровлению175 877 человек. Научно-методическую и материально-техническую помощь в профилактике и борьбе с COVID-19 Роспотребнадзор оказывает странам-партнерам с самого начала эпидемии новой коронавирусной инфекции.

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