Саранск, , 11:33 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 1 июня выявили 36 новых носителей коронавируса. Общее число подтверждённых в регионе заражений составило 1931 случай, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели в республике 827 человек, 28 выписаны за минувшие сутки. Таким образом, от общего числа выявленных носителей коронавируса 42,8% уже выздоровели. 12 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронически заболеваний. За минувшие сутки летальных случаев не было.

По данным регионального оперативного штаба, в числе новых носителей коронавируса 11 жителей Саранска, 18 — Рузаевского района, три — в Инсарском районе, два — в Зубово-Полянском, по одному — в Атяшевском и Ардатовском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало снять ограничительные мероприятия в городе Ковылкино, селе Ельникив одноимённом районе, а также в городе Краснослободске. Окончательное решение о снятии карантина будут принимать администрации соответствующих муниципальных районов.

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