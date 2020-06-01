Биробиджан, 1 июня 2020, 11:41 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Еврейской АО, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.
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Общее число заражений достигло в регионе 314, из них 198 инцидентов завершились полным выздоровлением, три пациента умерли.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке скончались 12 пациентов с коронавирусом, общее число заражений достигло 881.