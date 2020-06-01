Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM В Свердловской области вылечили уже 2337 пациентов, у которых ранее выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

За последний день врачи выписали ещё 164 пациентов. Они абсолютно здоровы.

58 человек с COVID-19 лежат в тяжёлом состоянии, из них 57 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 30 — на искусственной вентиляции лёгких. А 259 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Сколько пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 5732 случая выявления коронавируса. От COVID-19 умерли 29 человек.