Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики стран. Об этом 1 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По словам главы правительства, документ подготовили с учётом предложений регионов и представителей делового сообщества.
«Сегодня план будет представлен в Администрацию президента», — сказал Мишустин.
Он пояснил, что основная цель плана — выход на траекторию устойчивого роста, а также увеличение доходов граждан с использованием современных технологий, цифровизации и других методов.