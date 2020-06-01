Москва, , 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики стран. Об этом 1 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, документ подготовили с учётом предложений регионов и представителей делового сообщества.

«Сегодня план будет представлен в Администрацию президента», — сказал Мишустин.

Он пояснил, что основная цель плана — выход на траекторию устойчивого роста, а также увеличение доходов граждан с использованием современных технологий, цифровизации и других методов.