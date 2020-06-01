Пхеньян, , 11:29 — REGNUM В КНДР приступили к поэтапному возобновлению занятий в начальных, средних и старших школах, прерванных из-за пандемии коронавируса, сообщает Центральный комитет КНДР по телевидению и радиовещанию (KCBC).

Согласно опубликованным данным, учебные заведения страны оснащены термометрами, дезинфицирующие средства для рук установлены на входе в школы и классы.

Отмечается, что в первую очередь в стране будут уделять внимание проверке на наличие вирусных инфекций в детских садах, а также обеспечению учреждений дезинфицирующими средствами.

Напомним, что по официальным данным в КНДР не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В конце января правительство страны приняло ряд мер, включая закрытие границы и помещение в карантин на срок более 40 дней, для борьбы с распространением вируса.