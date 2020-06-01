Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В Ростовской области госпитали для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 20%, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 1 июня.

В настоящее время в донских стационарах медпомощь получают 544 пациента. Из них в тяжёлом состоянии находятся 28 человек, они подключены к аппаратам ИВЛ. Наряду с этим под медицинским наблюдением взяты 9 тыс. 839 человек, большинство из которых находятся на самоизоляции.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области общее число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 5 тыс. человек. Более 1,7 тыс. из них выздоровели.

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