Салехард, , 11:22 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО тестированием подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вновь по заражениям пальма первенства переходит месторождениям, где было выявлено за сутки 27 новых случаев, из них 23 — в Ямальском районе.

За весь период пандемии в ЯНАО на 1 июня подтверждено 2 415 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 988 человек, 10 скончались.