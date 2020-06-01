Томск, , 11:18 — REGNUM За сутки в Томской области подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 1 июня в региональной адмнистрации.

15 человек госпитализированы, у остальных нет симптомов. Они находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.

16 человек контактировали с ранее заразившимися. Ещё по 12 случаям идёт эпидемиологическое расследование.

Всего в Томской области по состоянию на 1 июня коронавирус выявлен у 716 человек. 326 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области скончались 14 пациентов с коронавирусом.

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