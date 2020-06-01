Москва, , 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса. Об этом 1 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, подписано постановление правительства, которое продлевает мораторий на налоговые проверки бизнеса до 30 июня.

«Это решение коснётся всех отраслей, в том числе компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере туризма», — сказал Мишустин.

По его словам, отрасль существенно пострадала из-за распространения коронавирусной инфекции.