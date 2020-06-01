Хабаровск, , 11:23 — REGNUM Количество пациентов с коронаврусом, скончавшихся в Хабаровском крае, выросло до 12 человек. Общее число зараженных с начала наблюдений составило 2142, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.

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За последние сутки скончался один человек. За всё время наблюдений вылечились 1017 человек.

1 июня в регионе зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке скончался 12 по счету пациент с коронавирусом.