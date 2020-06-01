Горно-Алтайск, , 11:15 — REGNUM Более 31% клещей в Горном Алтае являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотнебнадзора по итогам исследования, проведённого лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии.

В Центр обращаются местные жители, ставшие жертвами нападения клещей. К настоящему времени специалисты исследовали 778 экземпляров. 727 клещей исследовано методом ПЦР.

«В результате исследований РНК вируса клещевого энцефалита обнаружена в 4 клещах (0,6%), положительными на иксодовый клещевой боррелиоз оказались 206 экземпляров (29,0%), гранулоцитарный анаплазмоз человека в 13 клещах (2,6%), моноцитарного эрлихиоза человека — в 18 (3,1%)», — отметили в управлении.

Как отмечается, в прошлом году процент переносчиков возбудителей инфекции среди исследованных клещей составлял 20,6%.

Напомним, в 2020 году активность клещей на территории республики значительно выросла. Как сообщало ИА REGNUM, к концу мая от их укусов пострадали более 2,3 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Количество заболевших клещевыми инфекциями уже достигло 70 человек. На конец мая прошлого года таковых было 24 человека.

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