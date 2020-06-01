Белгород, , 11:17 — REGNUM За прошедшие сутки ещё 82 случая заражения коронавирусом подтверждены в Белгородской области. Об этом 1 июня рассказали в федеральном оперативном штабе.

Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе возросло до 2392 человек. В федеральной статистике ещё не учтён 20-й летальный исход, о котором сообщил региональный департамент здравоохранения 31 мая.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9 035 новых случаев заражения коронавирусом.

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