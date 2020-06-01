Красногорск, , 11:15 — REGNUM В Подмосковье подвели месячные итоги работы парламента. В мае 2020 года депутаты Мособлдумы приняли закон об ограничении площади «наливаек», утвердили новые правила оформления участков для многодетных и передвинули старт реализации программы обновления общественного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парламента Московской области.

Одним из главных законов, принятых Мособлдумой за прошедший месяц, стал закон об ограничении площади заведений общепита, расположенных в жилых домах и предлагающих алкогольные напитки. Это региональное уточнение федерального законодательства. В Подмосковье минимальная разрешенная площадь заведений, где можно заказать алкоголь, составит 50 м кв.

Многодетные семьи Московской области смогут подать документы для оформления земельного участка в любом местном МФЦ, вне зависимости от места прописки. Также в Подмосковье разрешили дистанционное проведение публичных слушаний по проектам законов о бюджете области и бюджете территориального фонда ОМС.

В Подмосковье отложили реализацию программы обновления общественного транспорта до 1 января 2021 года. Данную меру связали с эпидемиологической обстановкой в регионе. Кроме того, Мособлдума в первом чтении рассмотрела законопроект об увеличении выплат по соцконтрактам с 60 до 100 тыс. рублей.