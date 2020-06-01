Цхинвал, , 11:15 — REGNUM В Юго-Осетинском государственном драматическом театре имени Коста Хетагурова с 1 июня артисты возобновили работу после перерыва, продлившегося из-за карантинных мер три месяца. Об этом сообщает агентство «Рес».

Как рассказали журналистам в пресс-службе драмтеатра, артисты приступят к репетиции комедийной постановки «Любовь до потери памяти», работать на которой они начали еще до начала карантина.

«Продолжает действовать запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, в связи с чем пока показов спектаклей не будет», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Южной Осетии с 1 июня закончились нерабочие дни, объявленные в апреле в рамках карантинных мероприятий. Также с 25 мая отменены многие ограничения: возобновлена работа общественного транспорта, открыты кафе, рестораны, библиотеки, гостиницы и развлекательные центры. Граница с Россией закрыта до 30 июня.

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