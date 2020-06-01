Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростовской области общее число жителей, получивших положительный результат теста на коронавирус за весь период пандемии, достигло 4 тыс. 942, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 1 июня.

Карта распространения коронавируса Donland.ru

Согласно данным, нанесённым на карту распространения SARS-CoV-2 на Дону, в областном центре зарегистрировано 1 тыс. 316 случаев заражения коронавирусом, в Зверево — 208, в Шахтах — 206. В Сальском районе выявлено 516 носителей инфекции, Белокалитвинском — 222, Мясниковском — 150.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки в Ростовской области зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом и 25 случаев выздоровления. Всего выздоровевших в регионе — более 1,7 тыс. человек.

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