Москва, , 11:13 — REGNUM Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ (ОПРФ) по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, директор Федерального национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ Николай Дайхес считает, что итоги работы в период эпидемии коронавируса российской медицины, эпидемиологической службы и профильных ведомств, необходимо сохранить и закрепить. Его слова цитирует официальный сайт ОПРФ.

Николай Дайхес «Результат действительно налицо. Россия и наша медицина, эпидемиологические службы показали один из лучших результатов в мире, если не лучший, по борьбе с этой инфекцией применительно к масштабам страны и количеству людей. Но никакого успокоения быть не должно. К нам продолжают поступать больные, заполнены реанимации, и работа продолжается. Да, результат есть, но повода для расслабления быть не должно».

Он также считает, что борьба с коронавирусом в России и масштабные меры государства показали обоснованность поправки к Конституции о доступной медицинской помощи.

«Посмотрите — эпидемия началась у нас позднее других стран, но мы уже на втором месте по тестированию граждан. И каждый день получаем новости о разработке новых тестов, лекарств. Это тоже — доступность медпомощи. И все мы видим обратные примеры других стран, где уже десятки тысяч людей стали жертвами недоступности здравоохранения или его слабой оснащённости.

В тех же Штатах так много жертв и больных не только потому, что поздно спохватились, а потому, что люди просто по закону не имеют права на медицинскую помощь. За деньги — пожалуйста, без страховки — нет. Нашей медицинской страховкой как раз и станет Конституция», — подчеркнул эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на совещании по строительству новых объектов здравоохранения президент Путин поручил правительству уже сегодня составить чёткий план того, как после победы над коронавирусом использовать накопленные мощности российского здравоохранения. «Всё, что мы сейчас делаем, должно и в будущем служить охране здоровья людей», — заявил президент.

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