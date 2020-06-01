Ульяновск, , 11:13 — REGNUM В Ульяновской области подтвержден 101 новый случай заражения коронавирусом, о чём предварительно информировали региональные власти. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По состоянию на 1 июня (10:35 мск), в Ульяновской области официально выявлено 2567 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки — 101. Выздоровели с начала пандемии 713 пациентов с COVID-19.

Новых случаев летальных исходов нет. Всего в Ульяновской области скончались восемь пациентов с COVID-19.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 31 мая, в области с начала пандемии проведено 61 165 тестов на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 57 154 человека. Под медицинским наблюдением находились 12 007 человек, сняты с наблюдения 7546 пациентов.

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