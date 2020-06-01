Черкесск, , 11:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за минувшие сутки резко выросло число вновь подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным федерального оперативного штаба на 1 июня, прирост пациентов с COVID-19 составил 70 человек.

Это самый большой показатель за все время борьбы с коронавирусом. Рост числа пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесии начался с 23 мая. С тех пор ежедневное число вновь подтвержденных случаев коронавируса выросло с 20 до 70 человек в сутки. До этого в регионе заболевали не более 15 человек в день.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения связал эту ситуацию с несоблюдением в регионе режима самоизоляции. По его мнению, рост наметился после первомайских праздников и мусульманского праздника Ураза-байрам, когда жители, несмотря на предостережение властей, совершали массовые визиты, поздравляя друг друга с праздниками.