Владимир, , 11:13 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Владимирской области за минувшие сутки возросло на 39 и стало составлять 2 735. Об этом 1 июня сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 мск 1 июня 2020 года лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что в результате этого общее число зараженных SARS-CoV-2 в регионе стало 2 735 человек.

Также указывается, что за этот же период в области не было зафиксировано летальных исходов от COVID-19 и потому общее число скончавшихся по-прежнему составляет 47 человек.

При этом 732 пациента в регионе вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что положительные тесты на коронавирус за последние сутки подтвердились у 80 человек в Ивановской области.