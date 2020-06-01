Кострома, , 11:14 — REGNUM С 1 июня в Костромской области ужесточены правила въезда. Об этом сообщает администрация региона. Всех иногородних обязали иметь при себе два документа — справку об отсутствии контактов с инфицированными, выданную не ранее, чем за 3 дня до приезда в Костромскую область и результаты лабораторных исследований на COVID-19. Правила распространяются на детей и взрослых.

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В случае, если оформить справку или пройти обследование не удалось, гости области должны отправиться на 14-дневную самоизоляцию. Отказавшихся могут привлечь к административной ответственности.

«Обязанность не распространяется на граждан, которые прибывают в регион по служебной необходимости, прибывающих специальным автотранспортом — скорая, пожарная помощь и др., и следующих транзитом», — говорится в сообщении администрации.

Для контроля за въезжающими организуют 24-часовую работу пунктов контроля на границах региона со стороны Нерехты, Волгореченска и Ярославля.

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