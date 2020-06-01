Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё два случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Теперь в регионе подтверждено 29 летальных случаев. Во всех из них причиной смерти считается COVID-19. Информация отражена в федеральной статистике.

Сколько пациентов с COVID-19 в Свердловской области скончались от других заболеваний, не сообщается, в отличие от других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2020 года, в Свердловской области подтвердили 5732 случаев выявления коронавируса.