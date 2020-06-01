Курск, , 11:12 — REGNUM В Курской области 1 июня подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 3063 подтвержденных случая. Под медицинским наблюдением находятся 1648 пациентов: 137 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 54 — в городском клиническом роддоме, 91 — в Курской городской больнице № 6. 1366 Человек находятся дома без симптомов заболевания.

Выписаны были 1402 пациента, 13 человек скончались. На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 500 человек.

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