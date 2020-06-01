Москва, , 11:11 — REGNUM В России продолжил расти коэффициент распространения коронавируса, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Так, за сутки этот показатель вырос на 0,03, до 1,04. Это максимальное значение с 13 мая. Это связано из-за прироста суточного числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько людей в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки 31 мая выявлено 9035 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число выявленных случаев в России составило 414 787. От осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, скончались 4855 человек (162 за последние сутки). Выздоровели — 175 877.

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