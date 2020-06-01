Москва, , 11:10 — REGNUM Более 12,5 млн заявок поступило на получение выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом 1 июня заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании со своими заместителями.

По его словам, обратиться за выплатами можно будет до сентября 2020 года. Заявителям не нужно также предоставлять никаких документов. Премьер-министр попросил также оперативно реагировать на проблемы с получением социальной поддержки.

Мишустин напомнил, что семьи с детьми до трех лет могут оформить ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что автором идеи о выплатах семьям с детьми является президент РФ Владимир Путин.

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