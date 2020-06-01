Салехард, , 11:10 — REGNUM Департамент внешних связей ЯНАО пытается помочь земляку, застрявшему на яхте в Хорватии. Из-за пандемии коронавируса более сотни ямальцев до сих пор не могут добраться до дома, сообщает газета «Красный Север».

Пенсионер Сергей Голованов из города Лабытнанги в середине марта отправился на парусной яхте по маршруту Турция — Греция — Хорватия вместе с командой, в которую вошли четыре гражданина России, житель Казахстана и капитан из Белоруссии. Грянула пандемия, закрылись границы Турции и Греции, и международная команда, которая должна была вернуться домой в первых числах апреля, до сих пор живёт на судне в Хорватии.

Сообщается, что гражданин Казахстана покинул борт 29 мая. У него была постоянная связь с консульством и ему организовали сложный выезд через Амстердам.

«Мы, четверо россиян, всё ждём. Зарегистрировались на сайте госуслуг, неоднократно звонили в российское консульство в Загребе. На прошлой неделе у нас запросили контактные данные. Но вылететь можно только вывозным рейсом. Уехать наземным транспортом невозможно — у меня давно закончилась виза», — сообщает ямальский пенсионер.

Житель Лабытнанги также сообщил, что москвичи ежедневно получают материальную помощь, которая по постановлению правительства России положена гражданам РФ, попавшим за границей в сложное положение из-за пандемии. Ямалец же, кроме пенсии, не получил ни копейки. Вынужденное заточение обходится столь дорого, что северной пенсии не хватает.

Правительство ЯНАО в курсе плачевной ситуации земляка. Замдиректора регионального департамента внешних связей Евгения Барышникова выяснила, что направляя заявку в МИД России ямальский пенсионер либо заполнил не все графы, либо неверно указал номер счёта, поэтому остался без финансовой поддержки. В его заявление были внесены поправки в ручном режиме и скоро он должен получить социальную помощь.

Кроме того, обратный билет ямалец приобрёл на «Победу». Это означает, если выездной рейс из Хорватии будет осуществляться другой авиакомпанией, то вероятнее всего ему придётся заплатить за билет 300 евро, которых у него нет.

«Если рейс будет назначен, мы напишем ходатайство с просьбой включить в него жителя Ямала. Если самолет полетит в Москву, Санкт-Петербург или другой регион, мы также свяжемся с их представителями и попросим обеспечить для нашего человека обсервацию», — пояснила Евгения Барышникова.

Отмечается, что по данным департамента внешних связей ЯНАО, на момент закрытия границ из-за пандемии за рубежом оказалось более 250 ямальцев, из них прилетел 131 человек, по остальным ведётся работа.