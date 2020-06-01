Москва, , 11:07 — REGNUM В России с 1 июня начинаются выплаты пособий для детей. Об этом 1 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«С сегодняшнего дня по инициативе президента начинаются выплаты единовременных пособий в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет», — сказал он.

По его словам, поступило 12,5 миллионов заявлений на получение выплат. Он напомнил, что обратиться за выплатами можно будет до конца сентября.

Он поручил членам правительства контролировать ход выплат.