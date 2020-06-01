Москва, , 11:09 — REGNUM Стоимость первого российского препарата прямого действия против коронавируса «Авифавира» будет сопоставимо с препаратами, которые используются для борьбы с коронавирусом сейчас. Об этом 1 июня сообщил председатель совета директоров группы компаний «ХимРар» Андрей Иващенко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Препарат сложный. Чтобы сделать субстанцию, нужно 15 стадий синтеза. Плюс очень большие, повышенные требования к субстанции, из которой делается препарат», — сказал Иващенко.

По его словам, себестоимость препарата должна быть сопоставима с ценой используемых в лечении COVID-19 на данный момент. Таким образом, с учетом сокращения сроков пребывания в больницах общие расходы государства на лечение пациентов с коронавирусом удастся сократить.

«Оставаясь в тех же бюджетах, которые сейчас тратятся, будет сокращено пребывание пациентов в госпиталях. Мы надеемся, что для граждан России он будет бесплатным», — отметил Иващенко.

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